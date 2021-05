Česká ekonomika letos poroste víc, než se očekávalo. Příští rok ale zaostane za odhady, uvedla EK

„Česko tvrdě zasáhla druhá vlna pandemie,“ uvádí v hodnocení české ekonomiky unijní exekutiva. Oživení by měla zajistit hlavně domácí a zahraniční poptávka, která díky postupnému rozvolňování poroste už od druhého čtvrtletí. Podílet by se na něm přitom měly i pokračující vládní podpůrné programy. Ty ale podle Komise spolu se snížením daně z příjmů přispějí k rychlému růstu veřejného dluhu vzhledem k HDP.

Oproti odhadům na tom bude lépe i hospodářství celé Evropské unie. Ekonomika díky rychlejšímu uvolňování protipandemických omezení poroste rychleji, letošní výhled růstu HDP odhaduje Komise na 4,2 procenta. Příští rok by měla ekonomika EU vykázat růst o 4,4 procenta.

Pomůže i mimořádný fond obnovy

„I když ještě nemáme vyhráno, jsou hospodářské vyhlídky Evropy mnohem optimističtější. Aktualizovali jsme prognózy pro ekonomiku celé EU i eurozóny na letošní a příští rok s ohledem na to, že stoupá proočkovanost, uvolňují se omezení a život se pomalu vrací k normálu,“ prohlásil místopředseda EK pro ekonomiku Valdis Dombrovskis.

Ekonomika evropského bloku by se tak rychleji měla zotavit z rekordního propadu o 6,1 procenta, který kvůli koronaviru zažila vloni. Na předkrizovou úroveň by se všechny členské země EU měly dostat do konce příštího roku.

Letos však nebude oživení ve všech zemích stejně rychlé. S nejvyššími hodnotami růstu počítá EK ve Španělsku a ve Francii, kde se přiblíží šesti procentům. Česká ekonomika poroste ve srovnání se Slovenskem, Polskem a Maďarskem nejpomaleji ze všech zemí visegrádské čtyřky. Ještě pomalejší rozjezd ekonomik očekává Brusel u pobaltských či severoevropských zemí, kde se růst většinou bude pohybovat pod třemi procenty.

Komise rovněž očekává, že k zotavení ekonomik pomůže mimořádný fond obnovy, ze kterého by měly začít peníze do členských zemí proudit ve druhé polovině roku. Členské země však musejí nejprve Bruselu poslat plány, na jejichž základě bude Komise peníze rozdělovat. To zatím učinilo 15 států, Česko mezi nimi není.