Pokles HDP o 5,6 procenta není na potlesk pro vládu, řekl Dolejš. Podle Volného jde o dobrý výsledek

Vlády v posledních letech podle Volného dělaly dobrá opatření, která ekonomiku nastartovala. „Když začínala koronakrize, tak ostatní státy v Evropě už hodně klesaly v HDP, a my jsme byli pořád kolem tří procent,“ dodal. Přiznal ale, že Česko mělo velmi dobrý export a že průmysl ve druhém a třetím kvartálu fungoval nad očekávání dobře.

Člen předsednictva hnutí ANO a místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Volný řekl, že je potřeba uvědomit si, že taková situace, jaká nastala v loňském roce, tady nebyla osmdesát let. „Když to vezmu v kontextu toho, jaký výkon udělala Evropa, tak je to výsledek dobrý. Je vidět, že kondice české ekonomiky byla před začátkem koronakrize v dobrém stavu,“ uvedl.

V souvislosti s tím, že premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil, že v roce 2020 napumpuje do ekonomiky 1,2 bilionu korun, a přitom šlo pouze o čtvrtinovou částku, Volný řekl, že šlo o prognózy z jarního období, kdy krize začínala. Připomněl, že kdyby tyto peníze stát neuvolnil, byl by pokles HDP ještě výraznější. „Je tam spousta projektů, které dobíhají, a ty prostředky tam připravené jsou. Na to ještě přijde čas,“ řekl.

Skopeček: Opatření vlády byla chaotická

Další místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS) ale opatření vlády zkritizoval. „Ten minulý rok bych opravdu vládu peskoval za to, jakým způsobem byla nastavena chaotická podpůrná opatření, jak se sliby nenaplnily. Je potřeba říci, že do toho více než bilionu korun ministryně financí započítávala i zvýšené důchody seniorům a podobně. Bylo to nesmyslné číslo od samého začátku,“ řekl.

Skopeček také uvedl, že čím později se začnou opatření proti šíření koronaviru rozvolňovat, tím později se česká ekonomika vrátí do dobré kondice. Podle něj Česku způsobovala největší problém spotřeba domácností, která výrazně klesala. Připomněl, že například v Německu snížili DPH, aby podpořili nakupování. „Vždy jsem říkal, že lepší podpůrné opatření je lidem a firmám snížit daně a odpustit odvody, nechat ty peníze přímo u nich než vymýšlet složité přerozdělovací nástroje na straně vlády,“ zmínil.