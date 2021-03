Největší těžař uhlí na světě se soustředí na solární energii. Špinavý zdroj podle něj stejně brzy skončí

Indická firma plánuje společný solární projekt na produkci 3 tisíc megawattů se státní firmou NLC India. Jeho hodnota by měla činit 125 miliard rupií (zhruba 38 miliard korun) a Coal India by zhruba polovinu částky měla investovat do roku 2024. Chce se také účastnit indických solárních aukcí a vyhrávat díky nabídce nejnižší ceny čisté energie.

„Jak víte, tak pokud jde o uhlí, naše podnikání v příštích dvou, třech desetiletích zanikne. V příštích letech převezme roli hlavního poskytovatele energie solár,“ řekl agentuře Reuters předseda představenstva Coal India Pramod Agarwal.