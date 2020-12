Lyžařské areály se v pátek rozběhnou bez ubytování. Někteří hoteliéři se chtějí proti vládním krokům bránit soudně

„Jde o to, že nám to měli říct dopředu. Máme nakoupené zásoby, které se vyhodí. To stojí další peníze, který už my jako malí živnostníci nemáme.“ Na jednu z nových kompenzací, která se vyplácí podle počtu zaměstnanců, přitom nedosáhne –⁠ zaměstnance totiž žádné nemá. „Samozřejmě si na to budu muset půjčit, protože už je to dlouhé,“ dodal.

Majitel restaurace U Žaludů Filip Výborný musel zamknout a zatáhnout roletu svého podniku kvůli restrikcím už v půlce října. Výdejní okénko by se mu totiž nevyplatilo. Teď, když už se mu hosté začínali vracet, to bude muset udělat znovu.

Někteří podnikatelé s kroky vlády nesouhlasí a nařízení nehodlají dodržovat. „Rozhodli jsme se na základě toho vládního balíčku, který opět nic neřeší, že necháme otevřeno a pozveme všechny politiky, poslance, členy vlády na oběd,“ uvedl provozní Pivovaru Malý Janek Jiří Janeček.

Ani někteří hoteliéři nejsou spokojení s rozhodnutím vlády. Ředitel Four Seasons Hotel Prague Martin Dell chápe, že vláda nemůže všechno zaplatit. Ale dodává, že „potřebujeme dlouhodobější vizi, potřebujeme vědět, jak to bude do budoucna, tři šest měsíců, jako to mají ostatní evropské země.“ Kompenzace jim pokryjí jen zhruba dvacet procent celkových nákladů. Na výplatu těch prvních čekali přes šest měsíců.

Jak to vidí opoziční politici

Podobné argumenty zmiňovaly i opoziční strany během jednání ve sněmovně. „Reálně můžou tu pomoc čekat v řádu týdnů, v horším případě a zcela reálnějším v řádu měsíců,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka se pak ptá, zda by nebylo jednodušší, kdyby vláda měla čitelnější a předvídatelný přístup v podporách vůči celému spektru podnikatelů.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se domnívá, že opozice bude kritizovat každé vládní rozhodnutí. „V rámci možností děláme, co můžeme.“

Někteří provozovatelé se obrátí na soud

Jinak to ale vidí například provozovatelé ubytování na horách. Někteří zvažují, že se obrátí na soud. „Chceme požádat soud o vydání předběžného opatření, aby se nezavíraly boudy na horách. Turisté přijedou na den, ale nemají se kde ohřát, dojít si na záchod, může to být i nebezpečné,“ uvedla majitelka Luční boudy Klára Sovová.

Tamní obce navíc upozorňují na další výpadky v rozpočtech. Toho se obává kupříkladu starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek (SNK SNĚŽKA).

Po patnácti dnech se znovu uzavřou i fitnesscentra. Kompenzace, na které dosáhnou, ale prý vzhledem k nákladům nestačí. „Dostaneme něco na nájem, ale je to holý nájem, nejsou tam zahrnuté třeba energie, náklady spojené s vytopením objektu, napuštěním bazénu,“ řekla manažerka klubu Aerofit Lucie Macášková.

Co se (ne)bude dít na horách

Od pátku vláda umožní provoz lyžařských center. Majitelé podle svých slov budou počítat každý den, kdy vleky lidem zpřístupní. Kvůli pandemii koronaviru a vládním opatřením se obávají, že dorazí výrazně méně návštěvníků. Už proto, že penziony a restaurace budou uzavřené.

Ředitel Asociace horských středisek ČR Libor Knot pro Byznys ČT24 řekl, že spuštěný zákaz je velký problém. Horská střediska totiž fungují v symbióze gastro – ubytování – lanovky, případně další služby. Vánoce tvoří třicet, někde čtyřicet procent sezony. Když se tedy tato část „ukrojí,“ je jisté, že už se to nedá dohnat. Takže provoz hradí náklady a na další investice a rozvoj nic nezbude. „Z tohoto úhlu je to velký průšvih.“ Těžko se také odhaduje, kolik přijede na jeden den lyžařů, kteří jindy jezdí do Alp. Záležet bude na počasí i na tom, zda se lidé nebudou bát „vyjít z domu“.

Ředitelka hotelu Freud v beskydské Ostravici Simona Cimmer řekla, že pro ně sezona v pátek končí a pokračovat bude až příští rok. Na Silvestra přitom měli vyprodáno, hlavní část sezony u nich začíná po Novém roce. „Začínáme rušit rezervace, začínáme vracet pobytové balíčky a vracet i vstupné na novoroční brunch.“ Očekává zároveň, že tentokrát nebude uzavření trvat dva tři týdny, ale že bude delší. Dodala, že tento rok byl pro hotel nejhorší v celé jeho historii.