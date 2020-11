Nezaměstnanost poroste, stát ale nemá připravené rekvalifikační kurzy, varuje odborář Dufek

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) připustil, že epidemie koronaviru neslábne tak rychle, jak se čekalo, a situace není jednoznačná. Podle původních odhadů by mohlo Česko přejít do třetího stupně rizika v systému PES v pondělí. Otevřely by se tak obchody, služby i restaurace. Zatím však jejich dveře zůstávají zavřené a protiepidemická opatření dále prohlubují ztráty.

„Na našem serveru jsme propojeni přímo na hlavní Úřad práce, který nabízí volná pracovní místa. To je jenom nabídka. Myslím, že rekvalifikace je úplně o něčem jiném. Státu to nevychází a zaostává,“ dodal.

Předseda Asociace samostatných odborů ČR Bohumír Dufek očekává podobné číslo, tedy kolem šesti procent. „A samozřejmě to je v tuto chvíli určitou nevýhodou, protože vůbec nejsou připravené rekvalifikační kurzy, které by měly na zvýšené propouštění reagovat,“ upozornil. Podle Dufka je však situace jiná u firem, které si připravují kurzy samy.

„Já se domnívám, že to bude začátek. V současné době je nezaměstnanost na úrovni 3,7 procenta a určitě v těch dalších měsících můžeme očekávat nárůst. Jsou různé odhady, myslím si, že to bude mezi pěti až šesti procenty. Podobné názory mají i jiní odborníci, takže určitě na začátku roku, nebo spíš v prvním a druhém čtvrtletí, můžeme očekávat nárůst,“ uvedl ohledně vývoje nezaměstnanosti jednatel společnosti Moore Czech Republic Radovan Hauk.

Hauk s nim souhlasí, i podle něho je aktuální úroveň rekvalifikací nedostatečná, což vyplývá i z čísel, která prezentuje ministerstvo práce a sociální věcí.

„Před deseti lety se rekvalifikovalo přes sedmdesát tisíc lidí, byť byla větší nezaměstnanost. Ta čísla šla postupně dolů, v minulém roce to bylo 9,5 tisíce. Jestliže předpokládáme, že bude růst nezaměstnanost, bude docházet i k tomu, že desítky tisíc lidí budou muset změnit svoji profesi, tak je zcela zřejmé, že podíl rekvalifikací bude muset být v následujících dvou letech v řádu desítek tisíc. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů předpokládá dokonce sto tisíc během následujících dvou let,“ konkretizuje Hauk.

Máme reaktivní a ne proaktivní systém, upozorňuje Hauk

Podle něj je potřeba řada opatření. Například takové, aby byl systém do budoucna víc předvídatelný, což dnes není. „Je reaktivní, není proaktivní. Reaguje na danou situaci, která je, ale Česká republika by měla daleko více cílovat, jak by chtěla další vzdělávání řešit,“ přibližuje Hauk.

Rekvalifikace by se měly také zrychlit. Dnes podle něj trvají velmi dlouho a jsou i časově velmi náročné. Například v případě rekvalifikace kosmetičky jde o časovou dotaci ve výši tři sta hodin. „A určitě by do budoucna měla systému pomoci modularizace rekvalifikací, což znamená, aby se rekvalifikant zaměřoval pouze na tu část vzdělávání, kde skutečně kompetence potřebuje zlepšit,“ dodal.

Dufek v této souvislosti varoval, že prognózovat na deset let dopředu je poměrně dlouhá doba. „Ale na tři čtyři roky dopředu si myslím, že by to stát měl predikovat, protože podnikatelé tady požadují pracovní místa, která by rádi vykryli. Česká republika to řešila dovozem pracovníků z jiných zemí, což samozřejmě bylo v pořádku, protože to pomáhalo i jejímu rozvoji. Ale v tuto chvíli samozřejmě vidím jednoznačně smysl použít volnou pracovní sílu, která tady vznikne, protože se změní spousta profesí, nejen kvůli krizi s covidem,“ uvedl.