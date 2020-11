Restaurací je v Česku moc, špatné ať klidně zkrachují. Slova odboráře Dufka vzbudila odpor

přehrát video 168 hodin: Kontroverzní výroky odboráře Dufka

„Všichni zvonili klíči, všichni by chtěli tržní hospodářství, ale když nastane problém, tak to nechtějí akceptovat. Je mi líto. Myslím si, že ty dobrý vydrží a špatný prostě skončí,“ komentoval předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek současnou situaci na trhu zasaženém pandemií. Konkrétně stravovacích podniků je podle něj beztak moc. „Nechápu, proč by tady mělo být čtyřicet tisíc restaurací,“ pokračoval. S tím nesouhlasí prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. „U nás je restaurací tolik, kolik vyžaduje poptávka na trhu. To znamená, že existovaly díky tomu, že do nich chodili hosté,“ reaguje.

V problémech se kvůli covidu ocitly i prestižní pražské restaurace. „I lidé, kteří svoji práci umí skvěle, se dostali do situace, kdy nemají co dělat, protože jim to neumožňuje situace a nemá to nic společného s konkurenčním prostředím. Je to prostě zoufalá situace,“ říká šéfkuchař restaurace La Degustation Oldřich Sahajdák. Restaurace a hospody vláda kvůli pandemii zcela zavřela před měsícem. Prodávat mohou jen přes okénko na ulici a nebo rozvozem. „Předpokládáme, že celková ztráta gastronomie bude zhruba 40 miliard korun, ztráta, kterou nikdo z těch gastronomů nezpůsobil,“ uvádí Václav Stárek. Odborář Dufek nicméně zánik některých restaurací vnímá pozitivně jako očistu. „Přirozený očistný proces v tržní ekonomice funguje tak, že jsou firmy vystaveny tlaku konkurence vůči sobě navzájem. Teď si ale nekonkurují jedna druhé. Teď bojují všechny proti společnému nepříteli, kterého těžko můžou porazit, protože je to dáno nařízením vlády,“ vysvětluje hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek. Pracovníci v gastronomickém oboru se teď snaží výpadek příjmů přežít a hledají práci jinde. Berou i jednorázové brigády s výplatou na ruku. „Aktuálně sledujeme velký úprk lidí z gastronomických oborů do jiných odvětví. Je to dáno tím, že provozy jsou zavřené nebo omezené, lidé přišli o práci a hledají uplatnění v jiném oboru,“ říká Radovan Hypš z pracovního portálu JenPráce.cz.

Dělejte svářeče Odborář Dufek lidem radí, ať se stanou například svářeči – a upozorňuje na nenasycenou poptávku v jiných sektorech. „Firmy potřebují montážní pracovníky, firmy potřebují řidiče. Podívejte se, jak obrovsky roste boom, řeknu u supermarketů, a tam neustále poptávají řidiče,“ vyjádřil se. „Existuje trh práce a lidé se přeskupovat budou. Je ale velmi složité si představit, že se kvalifikovaný kuchař, který se věnuje gastronomii dvacet let, začne přeučovat na svářeče jenom proto, že momentálně na dva až tři měsíce nemá práci,“ reaguje Stárek z asociace hotelů a restaurací.

Dále předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek zmiňuje uplatnění v zemědělství nebo sezónní práce. „Je určitá část pracovních míst, která jsou málo honorovaná, nejsou kvalitní, můžou si vybrat, jestli půjdou na úřad práce, podotýkám hlavně proto, aby neměli dluhy, tak můžou poptávat tyto pracovní místa.“ Slova vnímá jako problematická i ekonom Marek. „Pokud se někdo učil na číšníka či na kuchaře, a restaurace, kde pracuje, se dostala do problémů ne jeho vinou, tak nutit ho k rekvalifikaci na nějaký obor, i když v tom svém pracuje třeba desítky let, je trochu náročné. Myslím si, že tento výrok není úplně domyšlený,“ reaguje. Oběd za 160 korun je zlodějina Bohumír Dufek je k českým gastronomickým zařízením poměrně kritický. Výhrady má například k cenám. „Nezlobte se na mě, dneska když se podíváte, oběd za 160 korun je nehorázná zlodějina. Takový oběd by podle mě měl stát do stovky,“ popisoval v rozhovoru. S tím nesouhlasí Václav Stárek. „Je třeba říct, že máme prakticky jedny z nejlevnějších restaurací v celé Evropě, a zatímco všechny ostatní produkty jako suroviny šly za posledních deset let prudce nahoru, ceny v restauracích se nijak zásadně nezměnily. Stále patříme mezi ty levnější oblasti,“ myslí si Stárek.