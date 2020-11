Musíme najít cestu mezi tlumením nezaměstnanosti a proměnou ekonomiky, zdůraznil Holub

Důvěra v českou ekonomiku po pětiměsíčním růstu v říjnu klesla, snížila se hlavně u spotřebitelů, ale nižší je i u podnikatelů. Po jarním propadu je to přitom druhý nejvyšší pokles od začátku sledování. Důvodem je pandemie koronaviru a s ní související opatření. Jak ale uvedla výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová, je to zároveň příležitostí pro změnu ekonomiky.

Člen bankovní rady ČNB Tomáš Holub souhlasí, že „pokoronavirový normál nebude stejný jako ekonomika před ním.“ Řada firem podle něho změny už zažívá a dobře se k situaci postavila například z hlediska docházky. „To je jedna z velkých změn, která s námi tady zůstane i po odeznění pandemie. Řada firem si uvědomila, že zaměstnanci mohou efektivně pracovat i z domova a vytváří to i nové výzvy z hlediska kyberbezpečnosti. To je jedna z pozitivních věcí,“ řekl.

Vítězi krize jsou podle něho zejména firmy z oblasti IT. Naopak existuje spousta oborů, kde se nedá čekat, že se plně obnoví úroveň ekonomické aktivity. „Restaurace, turistika, hotely. A jedna z výzev je, aby se pracovníci z této oblasti pokud možno co nejhladším způsobem a bez nějaké velké vlny nezaměstanosti přesunuli do oborů, které budou prosperovat,“ řekl Holub.

Transformace je na roky

Dodal však, že je potřeba si uvědomit, že transformace není otázkou pár měsíců, ale bude trvat ještě několik let po konci krize. „A některé programy například jako Antivirus tlumí sice růst nezaměstnosti, ale na druhou stranu zpomalují přechod lidí do jiných prací. Musíme najít zlatou střední cestu, abychom si nezakonzervovali ekonomiku do neperspektivních oborů,“ doplnil Holub.

Sedláček uvedl, že z dlouhodobého hlediska by dávalo smysl najít novou variantu podpory, pokud pro člověka nebude skutečně práce. „Navrhujeme podmíněný příjem vzděláváním, takže buď by člověk pracoval pro někoho nebo pro sebe,“ uvedl.

Středula zmínil, že odbory iniciovaly obdobu amerického Nového údělu z roku 1929, které říkají Czech deal. „Bez ohledu na to, jaké nás čekají volby, potřebujeme zohlednit hlasy těch, kteří mají pocit, že nebyly třicet let slyšet. (…) A že je důležité, abychom viděli společensky dohodnutý směr, kam půjdeme, tedy například digitalizaci a služby s tím spojené, umělou inteligenci, to vše je dobrý směr,“ nastínil obsah iniciativy.

Ekonom Sedláček vnímá, že současnost přinásí pro krizi dva velké impulzy. „Za prvé to, že se americkým prezidentem stává Joe Biden. To dá naději tomu, že ošklivá, industriální, ropná éra odchází a s dnešním dnem přichází nová naděje,“ řekl. A totéž pak platí podle něho i pro koronavirus.

„Všimněte si, že jak jsme na většinu krizí nepřipraveni, tak tentokrát víme, co dělat. Internet byl připraven během jednoho dne, během dne jsme přesedli z kanceláří do virutálního prostoru. Jen chci tady připomenout všechny rady, co opakují deset let organizace jako OECD, Světová banka a další, že všechny úspěšné firmy nastoupily digitalizaci a zdigitalizovaly i svůj veřejný sektor a totéž platí pro bankovnictví i firmy. Koronavirus jde v tomto ohledu správným směrem,“ dodal.

Podle Středuly by to však chtělo zlepšit dynamiku. „Hovoříme například o 5G, kde máme problém s rychlým internetem, ale pokud mluvíme o cílech České republiky, tak bychom už měli hovořit o 6G. Jenže my místo toho, abychom chytali nové trendy, se snažíme doběhnout už ty starší,“ řekl.

„Pro mě je pozitivní, že odbory chtějí vlastně pomoci transformaci ekonomiky. Ty tradiční, staré odbory, často bránily zaměstnanost tam, kde byla historicky a nebyly vstřícné k myšlence, že některá z míst musí zaniknout, aby nová mohla vzniknout,“ doplnil k tomu Holub.