Radůza možná vymění harmoniku za tu autobusovou. I další umělci si hledají jinou práci

Podobně jako další hudebníci i Radůza musela letos už dvakrát rušit plánované koncerty. Kdy a s jakými omezeními se bude moci vrátit na pódium, není jasné. „V mém životě jsou na prvním místě děti a hudba je můj základní vyjadřovací prostředek. Nikde není řečeno, že se hudbou nebudu dál živit, ale chci být připravena na situaci, kdyby to nastalo,“ říká písničkářka.

Naučit se něco, co by se hodilo v každém případě

Omezení v kariéře neřeší poprvé. „Když jsem přišla o hlas nebo jsem byla nemocná, říkala jsem si, že by bylo fajn naučit se něco nového, co by se mi hodilo v každém případě,“ upřesňuje.

Teď se zaregistrovala na úřadu práce. O podporu v nezaměstnanosti nežádá, chce ale využít nabídku rekvalifikačních kurzů. „Nejraději bych si udělala kurz na truhláře, ale protože už půl roku řeším zánět šlach, tak jsem si řekla, že zkusím rekvalifikaci na tvůrce webových stránek,“ prozradila.

A kdyby to nevyšlo, začne si prý hledat práci v zahradnictví. „Chci si také rozšířit řidičské oprávnění, protože by mě bavilo jezdit s autobusem,“ plánuje s mírnou nadsázkou. Zatím dokončuje knihu, píše námět na filmový scénář a už na jaře se v karanténě naučila hrát na banjo.

Místo na jeviště pro balíky nebo vytírat

Uměleckou branži byl nucen opustit i umělecký šéf plzeňského Divadla Pluto Jiří Bláha. „Čekal jsem, že to asi přijde na podzim znova, ale ne takhle brzo. Volají pořadatelé a jednu akci za druhou ruším,“ popisuje svou situaci Bláha, který je také moderátorem a hercem. Ještě na konci léta stál na jevišti, teď rozváží balíky.