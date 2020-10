Stát dá na pomoc audiovizi sto milionů korun, na další kulturu čeká 750 milionů

„Od začátku jsme ale počítali s tím, že suma je velká a že bude možné žádat až do konce roku,“ uvedl. Částka 750 milionů korun tak naplnila pokračování programu Covid – kultura, které vláda schválila ve středu.

Živé umění podpoří pokračování programu Covid – kultura, které vláda schválila ve středu. O finance z prvního programu Covid – kultura bylo možné žádat do konce září. K dispozici bylo 900 milionů korun, podle ředitele Odboru komunikace ministerstva průmyslu a obchodu Robina Čumpelíka se vyčerpalo přibližně 150 milionů korun.

„Námi odhadovaná výše podpory z programu 60 až 80 milionů korun směřující ke kinařům, distributorům, producentům a tvůrcům by pomohla restartovat obrat průmyslu s obratem deset až 15 miliard. Málokterý kulturní kreativní průmysl má takovou efektivitu vložených investic jako audiovize,“ uvedl ještě před oznámením programu předseda představenstva APA Vratislav Šlajer.

„Druhá výzva v porovnání s první obsahuje některé změny, které jsme připravili v reakci na podněty z kulturních organizací, s kterými pomoc od samého začátku řešíme,“ podotkl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Mnozí z potenciálních žadatelů na pomoc z prvního programu nedosáhli.

Až 60 tisíc pro jednotlivce, 10 milionů pro firmy

Podpora z nově schváleného programu se poskytne ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v kontinuální činnosti v kultuře od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny. Podpora může příjemci pokrýt až 50 procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až 80 procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v kultuře.

Žádosti mohou podat podnikatelé v kultuře i jednotlivci v uměleckých a odborných umělecko-technických profesích. Jednotlivci (OSVČ) mohou jednorázově dostat 60 tisíc korun, firmám bude možné hradit náklady až do deseti milionů korun.

„Mám příslib od premiéra i ministryně financí, že v případě, že 750 milionů korun nebude stačit, dostaneme do programu další peníze,“ prozradil Zaorálek.