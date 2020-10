Kultura řeší nejistou budoucnost. Pomohly by peníze a klid

Úplný zákaz platí také pro společný zpěv více než pěti osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol.

Zakazují se hromadné akce ve vnitřních prostorech, pokud by se jich účastnilo více než deset lidí, a ve vnějších prostorech, pokud by se shromáždilo přes dvacet osob (nejde-li o členy domácnosti). Zákaz podle tohoto bodu se vztahuje na slavnosti, taneční a spolkové akce či přehlídky.

Zákazy a omezení od 12. do 25. října v kultuře

Ředitel kina Scala: Nejvíc by nám pomohlo uklidnit se

Kulturní instituce opakovaně řeší otázky, na kdy přeložit zrušený koncert či představení, jak zajistit vrácení vstupného a získat peníze na další provoz. Někde vymýšlejí alternativy, třeba převádějí program do on-line verze. Například brněnské kino Scala se zapojí do projektu Moje kino Live, který se snaží navodit atmosféru biografu i na dálku. Projekce mají formu živého streamu, slyšet jsou i různé doprovodné zvuky „ze sálu“.

„Vůbec se nebavíme o tom, že by nám to vykompenzovalo ztráty z běžného kinoprovozu, spíše se bavíme o tom, neztratit s diváky kontakt,“ podotýká ředitel Scaly Radek Pernica. „Na jaře byla situace jiná, nálada byla úplně jiná, lidé byli více semknuti, měli chuť podpořit svoje kino, teď to bude podle nás mnohem složitější,“ obává se.