Pošta plánuje propuštění asi patnácti set lidí, zruší více než dva tisíce míst

„Propouštění není nová věc, která by souvisela s Vánoci či s covidem. Je to součást plánu restrukturalizace, který jsme představili před dvěma roky. Takže pokračujeme podle něho tak, aby Česká pošta mohla fungovat efektivněji a levněji a vrátila se zpátky do zisku,“ uvedl České televizi generální ředitel ČP Roman Knap.

A taky to podle něho souvisí s tím, že se mění byznys na poštovním trhu. „My potřebujeme více lidí na straně balíkových služeb. A pak jsou některé tradiční služby, které zanikají, zmenšují se. Typicky objem listovních zásilek a stále více důchodců už má peníze na svých účtech a nedostávají je v hotovosti. Ale my kromě toho, že některá pracovní místa rušíme, vytváříme i nová a měníme strukturu pracovní síly na České poště,“ dodal.

Se změnami, které znamenají rušení míst, nesouhlasí největší odborová centrála Podnikový koordinační odborový výbor.

„Zaměstnavatel bude rušit pracovní pozice, také budou zřizovány nové. Kolik pošťáků skutečně přijde o práci, bude jasné až po projednání,“ uvedla předsedkyně odborů Jindřiška Budweiserová.

O výši odstupného se jedná



„Odcházející zaměstnanci dostanou vyšší odstupné nad rámec zákoníku práce v závislosti na odpracovaných letech u České pošty. Také jednáme o rekvalifikacích a podpoře končících pošťáků a sociálním programu zaměstnanců v předdůchodovém věku,“ dodala Budweiserová.

Jednání začala 11. listopadu a jsou v plném proudu, potvrdil ředitel ČP. „Není to jednoduché, hledáme cestu, jak zaměsnancům tuto cestu ulehčit. Například rekvalifikace, přesun na jiná pracoviště v rámci České pošty a hodně využíváme i přirozených odchodů, protože tato změna nastane od 1. března a spousta zaměstnanců by odešla stejně, ať už do důchodu, nebo přirozenou fluktuací,“ doplnil Knap.