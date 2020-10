Covid – nájemné bude i pro nábytkáře, sázkové kanceláře nebo trhovce, schválila vláda

V úterý vláda okruh žadatelů podruhé rozšířila. Stát poskytne padesát procent nájmu za červenec, srpen a září. Proti jarní výzvě programu odpadla podmínka slevy 30 procent od pronajímatele. Stále ale platí to, že při podání žádosti musí zájemce o dotaci doložit uhrazení alespoň poloviny nájmu.

Maximální suma, o kterou je možné žádat, činí deset milionů korun. Podpora z první a druhé výzvy se nesčítají. Na program se ale vztahuje takzvaný dočasný rámec stanovený Evropskou komisí, jedná se o maximální sumu, kterou může jeden žadatel získat z veřejné podpory. Její výše byla stanovena na 800 tisíc eur (asi 21 milionů korun). Do dočasného rámce spadají programy Covid – ubytování či Covid – lázně.

Resort už eviduje žádosti za 430 milionů

MPO žádosti o příspěvek na nájem přijímá od 21. října, program bude otevřený do 21. ledna 2021. Na Covid – nájemné je vyčleněno 1,2 miliardy korun. Resort za první tři dny u programu zaznamenal žádosti za více než 430 milionů korun, většina žádostí je pouze rozpracovaná. K 23. říjnu jich bylo podaných 350 za 34 milionů korun.

Od 22. října platí v Česku zákaz maloobchodního prodeje a služeb. Výjimku mají potraviny, drogerie, lékárny nebo květinářství. Ty budou muset od středy zavírat nejpozději v osm večer, o nedělích budou muset zůstat zavřené. Ze služeb mohou fungovat servisy, odtahy vozidel či pohřební služby.

„Skorolockdown“

Restaurace, bary a kluby jsou zavřené od 14. října. Občerstvení mohou mezi 06:00 a 20:00 prodávat pouze přes výdejní okénka. Fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, ale také zoologické zahrady musely provoz přerušit už 9. října.

Galerie, hrady, zámky, muzea, kina a divadla nefungují od 12. října. Konat se nemohou koncerty, poutě, veletrhy či kongresy. Opatření by měla platit do konce nouzového stavu, tedy 3. listopadu. Vláda už uvedla, že požádá sněmovnu o prodloužení stavu nouze do 3. prosince.