Výdejních oken je víc než na jaře. Majitele restaurací to však údajně nespasí

Zájem o nákup hotových jídel či nápojů z okénka je nyní větší než na jaře. „V tuto chvíli evidujeme přes 1100 výdejových okének, to je o patnáct procent víc než při prvním lockdownu,“ uvedl Jan Ryba ze společnosti Endenred, která nabízí stravenky Ticket Restaurant.

Také generální ředitel společnosti Sodexo Benefity Daniel Čapek si myslí, že situace je momentálně mnohem lepší než před půl rokem. „Propad za první tři dny nového úplného uzavření restaurací je tentokrát jen 40 procent, v dubnu a květnu to bylo v průměru o 80 procent,“ uvedl.

Restaurace zareagovaly okamžitě

Restaurace a další provozovny stravování byly na podzim o něco lépe připravené na uzavření. Okénka zprovoznily téměř hned. Na druhou stranu se podnikatelé shodují, že okénka je nezachrání. „Nevyděláme ani na energie, natož na nájem, který tady je,“ stěžuje si Pavel Palouš z pražské restaurace a pivovaru Cobolis.

V provozovně pracují tři desítky zaměstnanců. Zatím nikdo z nich nedostal výpověď, klidní však nejsou. „Nevíme, co bude dál. Pokud se to opravdu otevře za tři týdny, tak my už teď musíme vařit na Vánoce, ale když se to neotevře, tak budeme mít navařeno spoustu silného vánočního piva, které nebudeme schopni prodat,“ popsal Palouš.

Tržby ve stravování letos do srpna klesly meziročně o 40 miliard, tedy zhruba o 36 procent. Asociace rastauratérů a hoteliérů očekává, že do konce roku by mohly podniky přijít o dalších dvacet miliard korun.