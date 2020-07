Důležité k restartu ekonomiky bude, aby firmy neodkládaly investice, míní Havlíček

Důležité bude podle Havlíčka to, aby firmy neodkládaly investice. Podniky, které je plánovaly na další roky, by měly dostat podnět, aby k nim přikročily nejpozději do dvou let. „S přiměřenou výhodou by je měly udělat dříve,“ řekl.

Účinnými nástroji by měly podle něj být odpisy či investiční pobídky. Zrychlení odpisů investic by podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy mohlo firmy motivovat k větším investicím, uvedl.

Dále bude podle Havlíčka třeba udržet poptávku. Měla by podle něj vytvořit přiměřenou jistotu pracovního trhu a pracovních míst. Současný program na podporu zaměstnanosti Antivirus by se měl postupně změnit na klasický kurzarbeit. Více podporováni by měli být lidé, kteří chodí do práce, řekl dále.