Obrat herních společností loni vzrostl na 4,5 miliardy korun. Firmám ale chybí vývojáři

V Česku je 110 firem, které vyvíjejí hry, produkce podle asociace násobně převyšuje obrat české filmové a televizní produkce. Problémem je ale nedostatek pracovních sil. Údaje byly sbírány od února do dubna, můžou být nakonec ještě větší, protože prodeji počítačových her se podle předsedy asociace Pavla Baráka v době koronavirové epidemie dařilo.

Českou stopu mají i úspěšné hry určené primárně pro mobilní zařízení. Desítky milionů lidí si například stáhly titul Dead Trigger a jeho pokračování (vyvinulo je studio Madfinger Games), ve kterých má hráč za úkol bránit se útokům nemrtvých tvorů. Programátoři firmy Geewa zase slavili celosvětový úspěch s mobilním kulečníkem Pool Live Tour . Kromě her pro mobily a tablety vyvíjí tato společnost například hry pro prostředí Facebooku.

Mezi úspěšné tituly patří i Euro Truck Simulator z roku 2008 a jeho o čtyři roky mladší pokračování od společnosti SCS Software, kterých se během let prodalo přes 6,5 milionu kopií. Jde o simulátor kamionové dopravy, ve kterém je možné vybudovat si vlastní logistickou firmu. Stejní vývojáři stojí nejen za hrou American Truck Simulator z roku 2016, ale i řadou dalších titulů, které vycházejí ze světa velkých dopravních prostředků.

Dalším českým studiem, které dosáhlo celosvětového úspěchu, je Bohemia Interactive. Prorazilo už v roce 2001 hrou Operation Flashpoint , tedy simulací válečného konfliktu mezi SSSR a Západem, která nabídla do té doby nevídanou interakci s prostředím.

Mafia nebyla prvním i v zahraničí úspěšným titulem Illusion Softworks, už v roce 1999 zaujala jiná akční hra Hidden and Dangerous , inspirovaná působením britské speciální jednotky SAS za druhé světové války. Hry i jejího pokračování z roku 2003 se prodaly přibližně dva miliony kopií. Illusion Softworks se společně se studiem Pterodon (později jej pohltila) podílela i na dalším úspěšném válečném titulu Vietcong , odehrávajícím se za války ve Vietnamu.

Další známou českou hrou z poslední doby je Kingdom Come: Deliverance , která se odehrává v Čechách v době panování Václava IV. Náklady na vývoj titulu se pohybovaly v řádu stovek milionů korun. Hra, které se za první rok prodaly dva miliony kopií, vznikla ve studiu Warhorse vývojáře Daniela Vávry, které koupila společnost Koch Media patřící švédské firmě THQ Nordic. Většinovým vlastníkem studia byl předtím finančník Zdeněk Bakala, dalšími majiteli pak zakladatelé Vávra a Martin Klíma.

Beat Saber , ve které hráč pomocí dvou světelných mečů seká kostky přilétající v rytmu hudby, přišla na trh v květnu 2018 ve verzi pro Windows, později přibyla i varianta pro PlayStation. Následně se možnosti hraní rozšířily i na platformu Oculus Quest od vývojářského studia spadajícího pod Facebook, které českou firmu Beat Games koupilo. Hra se přitom od počátku setkala s nadšeným přijetím, jen do března 2019 se prodalo přes milion kopií.

Světové úspěchy českých počítačových her, datují se už k přelomu století

Výhoda pro starší tituly, překážka pro nové

Koronavirus pomohl už prodávaným hrám, podle Baráka šlo světově o růst o 20 až 30 procent. Například podle Martina Frývaldského ze společnosti Warhorse, která se proslavila vytvořením hry Kingdom Come: Deliverance, bylo ale problematické uvádět na trh nové hry, výzvou bylo pak také fungování herních studií.

„Zorganizovat vývoj tak, aby mohl běžet, to není triviální záležitost,“ dodal. Průměrná délka vývoje hry jsou tři roky.

Skoro devět z deseti českých studií vydává hry vlastními silami, 12,5 procenta využívá nějakého dodavatele. Zhruba pětina studií má investora, podle Baráka ale chybí investiční podhoubí a lidé bez zkušeností s herním průmyslem se obávají tento obor finančně podpořit. Dodal, že se vedou jednání o podpoře ze strany Státního fondu kinematografie.

Na tiskové konferenci znovu Marek Španěl z Bohemia Interactive popřel, že by se studio mělo prodávat čínské internetové společnosti Tencent. „Byly to pouze fámy, nevím, co bylo zdrojem,“ uvedl. Podle něj s firmou Tencent pokračuje spolupráce na hře Ylands 2.

Na začátku června specializovaný server The Information napsal, že Tencent koupil v Bohemia Interactive podíl mezi 70 a 80 procenty zhruba za 260 milionů dolarů (6,2 miliardy korun). Tuzemský podnik to ale odmítl.