České herní studio stojící za světovým hitem koupil Facebook

„S nadšením oznamujeme, že se připojujeme ke studiu Oculus jako nezávisle řízené studio v Praze! Je to pro nás velký krok a nemůžeme se dočkat, až posuneme virtuální realitu společně ještě dál,“ uvedlo na Twitteru české studio, které se proslavilo hrou Beat Saber.

„Úspěchy Beat Games jsou už nyní působivé, ale Facebook a tým studia Beat Games ví, že se toho dá na poli virtuální reality, her a hudby udělat ještě mnohem více,“ uvedl v prohlášení zástupce americké společnosti Mike Verdu. Studio Beat Games se podle něj stane součástí studia Oculus, které patří společnosti Facebook, „jako nezávisle řízené studio“ se sídlem v Praze.

„Akvizici českého herního studia Beat Games Facebookem nelze hodnotit jinak než jako obrovský úspěch pro zmiňované studio, ale také pro českou VR (virtuální realita) komunitu obecně. Potvrzuje se tím přední místo českého VR průmyslu ve světě. Je známo, že ambice Facebooku na poli VR nekončí v herním průmyslu. O jeho plánech svědčí i akvizice společnosti Oculus VR, předního výrobce VR brýlí, z roku 2014,“ uvedl expert na VR, PwC Česká republika Martin Matulík.

Podle odborníka na český herní trh Martina Bacha dává koupě Beat Games z hlediska Facebooku smysl. „Beat Saber není jen vlajkovou lodí současné VR scény, ale hlavně má obrovský potenciál do budoucna. Na jeho základě může vzniknout platforma, která bude VR hardware prodávat ještě několik let,“ podotkl. Beat Games se podle něj budou dále rozrůstat a expanze nabere pravděpodobně o dost rychlejší tempo, než kdyby firma zůstala nezávislou.

Virtuální a rozšířená realita se podle ředitele cloudových služeb firmy Algotech Petra Loužeckého bude velmi rychle rozšiřovat do více odvětví. Z herního průmyslu přes obchod do výroby. „Virtuální realita přináší hodně možností k inovaci firemních postupů, pro IT svět přináší výzvy a příležitost v podobě rychlosti mobilních sítí, obřího nárůstu dat a výpočetního výkonu, který bude většinově hostován v cloudu,“ dodal Loužecký.