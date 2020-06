Některé obce zvažují kvůli zkrácení příjmů stávkovou pohotovost. Ke slíbeným dotacím nemají moc důvěru

Předseda Sdružení místních samospráv a europoslanec Stanislav Polčák (STAN) v pořadu uvedl, že odhadovanou ztrátu vypočítali z důvodových zpráv k daným předpisům. Určitě to bude podle něj přes 20 miliard, přesná částka záleží i na tom, kolik firem a v jaké výši se rozhodne pro zpětné uplatnění daňové slevy.

Kompenzační bonus pro OSVČ (tedy peníze v rámci projektu Pětadvacítka) je konstruován jako vratka daně z příjmů fyzických osob, o jejíž výnos se kromě státu dělí i obce (25,08 procenta) a kraje (8,92 procenta). O peníze může obce a kraje připravit i chystané zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty (v rámci daně z příjmů právnických osob, takzvaný loss carryback), varoval minulý týden ekonomický poradní tým při Ústředním krizovém štábu.

Polčák řekl, že výzva má velký ohlas také mimo členy jeho sdružení. V případě zpětného uplatnění daňové slevy –⁠ která je součástí protikrizového daňového balíčku –⁠ chtějí proti ní lobbovat v Senátu, který bude balíček projednávat. Chystají i demonstraci v Praze.

Kabinet slibuje bohatou náhradu

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) stížnostem obcí oponuje tím, že vláda je připravena dotacemi podpořit na 450 projektů, které již prošly výzvami. Krajům pak přislíbila na dvě miliardy ve prospěch dopravní infrastruktury. Zvažuje i program výhodných půjček od státu, jejichž úrok by se pohyboval kolem 1,2 až 1,5 procenta.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli zdůraznil, že příjmy, o něž obce přijdou v souvislosti s koronavirovými příspěvky drobným podnikatelům a společníkům malých společností s ručením omezeným, stát „bohatě v dotacích vrátí“.

Sami víme, co potřebujeme, tvrdí starostové

Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) uvedl, že finance měst a obcí jsou součástí veřejných rozpočtů a je důležité být solidární. Měla by se o tom ale vést debata. Pro kompenzační bonus nemá pochopení. Věří, že investice do veřejného sektoru pomohou rozhýbat ekonomiku, a čeká, s čím přijde do konce června ministryně financí.

Bartošek se domnívá, že systém dotací je pro obce složitý a starostové sami vědí, do čeho investovat. „Nepotřebují, aby jim někdo z Prahy říkal, co mají dělat“.

Starostka Semil Lena Mlejnková (Volba pro Semily) je proti dotacím, které by měly nahradit obcím ušlé příjmy. „Obec by si měla sama rozhodovat o tom, co potřebuje.“ Podle ní to zase bude stát, který bude určovat, co se bude dít v obcích. Ke stávkové pohotovosti se chce připojit.

K výzvě se chce připojit i starostka obce Bory na Vysočině Lucie Dostálová (nestr.). Využití dotací si nedovede představit. „Jsou to peníze, jejichž účel určuje vláda,“ řekla s tím, že samospráva si sama dokáže říct, na co by chtěla své příjmy využít.

Starostka města Hustopeče Hana Potměšilová (nestr.) přiblížila, že rada bude o výzvě Sdružení místních samospráv jednat v úterý a čeká, že se k ní město přihlásí. Dodala, že Hustopeče mají –⁠ na rozdíl od mnoha malých obcí –⁠ dostatečný administrativní aparát, aby zvládly připravit různé projekty. „Vypsání dotací se nemusí trefit do potřeby obcí, ne každý je zvládne administrovat,“ dodala.

Kraje mají projekty a čekají na slíbené peníze

Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu Roman Hanák v pořadu řekl, že některé jejich připravené projekty „stojí“.

V případě slíbených dvou miliard pro kraje by na jejich region připadlo asi 150 milionů korun. Pokud by peníze došly během června, věří, že by se nachystané projekty podařilo koncem srpna či začátkem září zahájit. Jde zejména o peníze na mosty. „Máme vybrané stavby, které by šlo uskutečnit do konce roku,“ nastínil.

Některá města a obce už vyvěsily minulý týden černé vlajky. Protestovaly tak proti záměru hradit bonusy pro OSVČ ze svých rozpočtů.