Nákladní dopravci chtějí úlevy od státu, úzko je také firmám v pohraničí

Situace na železnici je dobře patrná třeba na překladišti v pražské Uhříněvsi, kudy prochází jedna z hlavních cest zboží, které míří do Česka. Pestrobarevné kontejnery jsou tam naskládané jako obří kostky v dětské stavebnici. A jsou jich tam tisíce. Ještě vloni tam jezdilo z přístavů na severu Německa 14 dlouhých vlaků denně, každý se stovkou kontejnerů. Teď je to o polovinu méně.

Železnice žádá odklad plateb

Čeští silniční dopravci začali hlásit pokles zakázek už v polovině března a to až o polovinu, i když počet nákladních aut na dálnicích klesl podle dat z mýtného systému méně, zhruba o 25 procent. Železnice tou dobou ještě odolávala, teď se ale projevil pokles zhruba o čtvrtinu i tady.

„Chtěli bychom v podstatě totéž, co mají silniční dopravci, odklad plateb. Oni to mají jako mýto, my to máme jako platbu za dopravní cestu. Jinak budeme mít velké problémy udržet zaměstnanost,“ tvrdí výkonný ředitel sdružení železničních dopravců Žesnad Oldřich Sládek. Nejde přitom o malé peníze, za každý kilometr jízdy nákladního vlaku dostává Správa železnic typicky okolo stokoruny.

Ministr dopravy je k úlevám zdrženlivý. Zatím se obě strany dohodly na odložení plateb o dalších třicet dnů. „Pokud bychom skutečně viděli, že je tam markantní pokles, diskutujme o tom, ale my se musíme soustředit na pomoc těm, kteří mají příjmy nulové,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a také dopravy Karel Havlíček (nestr. za ANO).