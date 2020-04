Stát do konce roku poskytne záruky až za 900 miliard, plánuje Havlíček. Podle Kalouska ale nepřežijí živnostníci

Jednak se chystá investovat. „Což zabezpečí stavební firmy, zabezpečí dodávky a subdodávky těchto firem i zaměstnanost. Což bude znamenat to, že tito lidé budou kupovat,“ plánuje Havlíček. Hotovost potom podle něj zajistí banky. „Budou financovat prostřednictvím státních záruk, kam jsme už teď připravili 500 miliard korun a uvažujeme o tom, že do konce roku to bude až 900 miliard korun v rámci záručních schémat,“ shrnul.

Předseda hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Radim Fiala vnímá nynější krizi jako zajímavou příležitost k podpoře české ekonomiky. Zda se ekonomika rychle zvedne, jak očekává ministr Havlíček, bude podle něj „záležet na tom, jaká Česká republika přijme další opatření“.

Uvítal by, kdyby stát při investování preferoval české firmy. „Jestli se budeme zadlužovat, budeme investovat a budou to dělat firmy ze zahraničí, tak to nebude mít žádný přínos,“ podotkl. K tomu, aby se u malých a středních firem udržely peníze, by potom doporučoval změnit pravidla pro placení DPH tím, že by platily DPH jen ze skutečně zaplacených faktur. „Tato možnost platí i v EU, Evropská unie to povolila. Vláda se možná bude bát, že by přišla o nějaké cash flow,“ soudí.

Opoziční poslanec a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek ale ve veškerých plánech na to, co bude potom, vidí jeden nedostatek. Obává se, že se mnozí živnostníci žádného dalšího růstu již nedožijí. „Na to, aby mohla ekonomika akcelerovat, tak musí malé a střední firmy přežít. Především živnosti s velkými fixními náklady, jsou téměř v bezvýchodné situaci,“ řekl. Program Pětadvacítka, tedy 25tisícové příspěvky pro OSVČ, podle něj těžko pomohou například tomu, kdo musí platit stotisícové nájemné.

Chtěl by proto, aby stát živnostníkům na tyto výdaje také přispěl. „Pokud jim nepřispějeme na nájmy, tak spousta provozů neotevře a my je nenávratně ztratíme pro českou ekonomiku. A oni jsou nadějí budoucnosti – to nesmíme dopustit,“ míní Kalousek.