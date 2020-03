Koronavirus donutil Evropskou centrální banku k obratu, říká analytik Pfeiler

ECB tak navýšila objem nakupovaných obligací s větším důrazem na podnikové dluhopisy. Tyto intervence pomohou podobně jako v roce 2016 stlačit kreditní prémie, což ocení zadluženější a méně stabilní firmy, kterým nyní hrozí problémy s financováním.

Epidemie koronaviru častěji ohrožuje malé a střední podniky. Ty více závisí na bankovních úvěrech. Peněžní ústavy těmto firmám vzhledem k vyšší rizikovosti a regulacím často půjčují za méně výhodných podmínek. ECB nabídne finančním domům levnou likviditu (TLTRO), kterou však naváže na poskytnutí úvěrům menším podnikům.

Finanční sektor v eurozóně stále trpí pod tíhou záporných sazeb. Depozitní instituce nemohou přenést na klienty záporné úroky. Snižování sazeb vede ke ztenčování již tak hubených bankovních marží. ECB však v září schválila tak zvaný tiering. V praxi jde o osvobození části přebytečné likvidity, kterou peněžní ústavy udržují u ECB, od negativních sazeb.

Finanční domy si tak k centrální bance mohou za nulový úrok uložit až šestinásobek povinných minimálních rezerv. Aktuálně zůstává přebytečná likvidita v hodnotě okolo bilionu eur zatížena negativními sazbami. Do budoucna se uvažuje, že by ECB mohla nově uvolnit až devítinásobek povinných minimálních rezerv. Takový krok by přinesl finančním domům určitý stupeň úlevy.

V uplynulých týdnech rovněž nastal znatelný propad inflačních očekávání. Ta se nyní pohybují mírně nad úrovní 0,9 procenta, což představuje historické minimum. Ukazatel rovněž zaostává za aktuální hodnotou jádrové inflace, která dosahuje 1,1 procenta. Situaci lze interpretovat tak, že trhy přestávají věřit schopnosti ECB naplnit svůj hlavním cíl: tedy meziroční tempo růstu cen mírně pod dvě procenta. Ohlášená monetární expanze pomůže inflační očekávání ukotvit.