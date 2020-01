Koruna zpevnila k euru na nejsilnější úroveň za sedm let

I proto podle něj dobývají americké akcie nová maxima a daří se většině rizikovějších investic, včetně středoevropských měn. „Výjimkou je forint, který je zatížen extrémně nízkými reálnými úrokovými sazbami,“ doplnil Bureš.

Navíc v celém středoevropském regionu překvapila v posledních dvou měsících trhy rychlejší inflace. „Ve všech zemích se pohybuje více jak jeden procentní bod nad cílem a v nejbližších měsících jen tak nepoleví. Na českém trhu to vedlo investory k odmazání všech sázek na pokles sazeb v dohledné budoucnosti. To poslalo český dvouletý výnos na nejvyšší úrovně za déle než rok a díky tomu rozdíl mezi českými a eurovými sazbami atakuje historická maxima, tedy 2,5 procentního bodu. A to v příznivých globálních podmínkách atraktivitu koruny ještě zvyšuje,“ vysvětluje.

Podotýká ale, že aktuální atraktivita koruny vzhlede k euru nemusí platit na frontě s americkým dolarem. „Tamnejsou zisky tak výrazné, protože jsou tlumené zisky dolaru vůči euru. I proto zatím eventuální dopad do cen dovolených nelze přeceňovat,“ upřesňuje Bureš.

Ke konci roku 2019 také poklesla úroveň zajištění českých exportérů. Ti tak mohou být podle Bureše posledními zisky koruny trochu zaskočeni a někteří se rychleji vrací na trh a zisky přiživují.