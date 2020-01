Zdražování v Česku loni táhlo bydlení. Inflace stoupla o 2,8 procenta

Inflace se tedy druhý měsíc v řadě pohybovala nad horní hranici pásma inflačního cíle centrální banky, kde byla naposledy v říjnu 2012.

„Největší měrou se na meziročním růstu podílejí ceny spojené s bydlením a rychle rostoucí ceny služeb, jejichž růst sice v prosinci mírně zvolnil, nadále však dosáhl znatelných 3,6 %. Právě v cenách služeb se nejvíce projevuje vysoká spotřebitelská poptávka daná napjatou situací na trhu práce, tedy nízkou nezaměstnaností a rychlým růstem mezd,“ konstatuje analytik Raiffeisenbank Luboš Růžička.

ČNB úrokové sazby zatím zřejmě nezmění, míní analytici

Inflaci přesahující 3 % taženou cenami potravin bude podle Seidlera ČNB tolerovat, pro její další kroky bude totiž podstatnější vývoj v zahraničí, než samotná inflace mírně nad či pod 3% hranicí. „Pokud se situace ve světové ekonomice zlepší a domácí inflační tlaky se nebudou zvolňovat dle očekávání, další opatrné zvýšení sazeb v letošním roce přijít může,“ dodává Seidler.

Podle hlavního analytika ČSOB Petra Dufka by se Česko mohlo dočkat zpomalení růstu cen a návratu inflace zpět do blízkosti dvou procent v druhé polovině roku. „A to je vlastně i důvod, proč by ČNB nemusela na aktuální růst spotřebitelských cen reagovat. Přece jen ceny energií – ovlivňované především zahraničními faktory, stejně jako ceny potravin lze zařadit mezi výjimky z inflačního cíle,“ míní.

„Česká národní banka vzhledem k vnějším rizikům svou měnovou politiku nechce zpřísňovat, podobně argumentují také centrální banky v Maďarsku a Polsku. Sdílím názor, že úrokové sazby ČNB zůstanou delší dobu beze změny na své stávající úrovni, tedy repo sazba na dvou procentech. Pokud dojde ke zklidnění nejistot souvisejících s obchodními vztahy na ose USA-Čína a s brexitem, tak příští pohyb úroků ČNB může být směrem nahoru, takový krok bych ale čekal až v roce 2021,“ říká hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.