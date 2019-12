Grafy roku 2019 očima ekonomů: Dobrý začátek roku střídají obavy z přicházející recese

„Centrální banka ještě více nafoukne svoji už tak rekordní bilanci, posílí pozici největšího věřitele eurozóny, dál bude tlačit výnosy dluhopisů směrem dolů a s nimi třeba i zhodnocení úspor domácností a nutit střadatele hledat alternativní příležitosti pro zhodnocení jejich peněz, třeba na realitním trhu,“ míní Dufek.

A to vše bude podle Dufka pokračovat do té doby, dokud se inflace nepohne směrem k cílovým dvěma procentům. „S největší pravděpodobností to rovněž znamená, že záporných úrokových sazeb se eurozóna nezbaví možná ani v příštích dvou letech,“ odhaduje Dufek. Nekonvenční měnová politika v eurozóně tak nepochybně přežije i rok 2020, zřejmě bez ohledu na to, zda vlastně vůbec má nějaké pozitivní efekty.

Hongkongská ekonomika v pasti

Divoká obrana svobody od června až do konce roku 2019 – to charakterizovalo v druhé polovině roku Hongkong, kde protesty přerostly do ozbrojeného střetu a ekonomické recese, připomíná hlavní ekonom Roklenu Dominik Stroukal. V roce 1993 tvořil Hongkong 27 procent čínského hrubého domácího produktu, o 26 let později jsou to již méně než tři procenta.

„Pro Čínu tak svobodný Hongkong přestal být stejně důležitý jako kdysi. Snahy Číny o vměšování se do práva sedmimilionového přístavu se ale setkaly s odporem,“ konstatuje Stroukal.

Politické bouře v Hongkongu pochopitelně nebyly zadarmo a podle Stroukala jejich náklady je možné přibližně vyčíslit na dvě až tři procenta hrubého domácího produktu. „Spolu s nejistotou ohledně americko-čínských obchodních sporů poslaly protesty jednu z nejbohatších ekonomik světa dokonce do recese,“ podotýká.