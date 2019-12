Svaz průmyslu by chtěl přijmout euro, současná vláda s ním nepočítá

Cenová stabilita – průměrná roční inflace nesmí překročit o více než 1,5 procentního bodu průměrnou roční inflaci tří členských zemí s nejlepšími hodnotami inflace.

Stabilita devizového kurzu – alespoň dva roky před vstupem do měnové unie by se kandidátská země měla zapojit do ERM II a po tuto dobu by nemělo dojít k devalvaci.

Konvergence dlouhodobých úrokových sazeb – dlouhodobá nominální úroková míra nesmí přesahovat o více než 2 procentní body průměr tří zemí s nejlepšími výsledky týkajících se cenové stability.

Veřejné finance – výše hrubého veřejného dluhu – podíl veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 procent, deficit veřejného rozpočtu – podíl deficitu státního rozpočtu na HDP musí být menší než 3 procenta.