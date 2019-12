Petice požaduje šetrnější přístup zemědělců ke krajině. Ti odmítají být v roli hlavních viníků

Upozornil, že u některých ptáků jsme už za touto hranicí. To znamená, že jsou funkčně vyhynulí, i když stále existují. Zmínil chocholouše či některé druhy sov.

Mezi další požadavky patří, aby ministerstvo při projednávání Společné zemědělské politiky EU pro léta 2021-2027 prosazoval dodržování enviromentální legislativy a to, aby bylo 15 miliard eur (cca 383 miliard korun) ročně už na evropské úrovni určeno na hospodaření podporující ochranu ohrožených druhů a cenných biotopů.

Signatáři petice požadují, aby ministerstvo nastavilo podmínky, které povedou ke zmenšení souvislých ploch jedné plodiny na nejvýše 20 hektarů či vytvoření alespoň deseti procent zemědělských ploch bez chemických postřiků, které by sloužily jako útočiště zvěře a ptactva. Podle současných podmínek budou moci mít pole monokultur od roku 2021 maximálně 30 hektarů, od příštího roku tato podmínka platí pro pole ohrožená erozí. I to je ale podle signatářů petice příliš.

Co také požaduje petice za šetrnější zemědělství

Kdo za to může?

Pýcha také uvedl, že platby na plochu jsou už dnes podmíněny plněním zásad správné zemědělské praxe, ve kterých je například zachování trvalých zemědělských porostů, zřízení pásů podél vodních toků či ochrana mokřadů a rašelinišť. „Není pravda, že zemědělci za přímé platby nemusí nic dělat. Plní tato pravidla a jsou kontrolováni,“ upozornil Pýcha.

Hruška měl jiný názor. „Vyjmenoval jste, co už dnes chudák zemědělec musí, a přesto se biodiverzita a stav zemědělské krajiny neustále zhoršuje,“ řekl. Z toho odvodil, že opatření nefungují a jsou do určité míry formální nebo nedostatečné.

Tomu Pýcha oponoval. „Kolega říká, opatření nefungují, mohou za to zemědělci. Ale my 14 let zpřísňujeme (své postupy), omezujeme pesticidy.“ Argumentoval, že situace se zhoršuje všude v Evropě, možná jde tedy o vliv jiných aspektů, které dnes ještě neznáme nebo nedokážeme dobře popsat.