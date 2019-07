Jak proti plýtvání jídlem: sdílením potravin i mobilní aplikací

Princip je jednoduchý: v momentě, kdy rodina nebo podnik zjistí, že objem ledničky není s to spotřebovat, odnese ho do komunitního prostoru, v tomto případě v londýnské čtvrti Brixton. Vzhledem k rostoucímu problému nedostatku jídla potraviny mizí rychle.

„Jídlo, které sem dáme, je pryč obvykle tak do 36 hodin,“ potvrzuje spoluzakladatelka projektu Rebecca Trevalyanová. „Hodně to pomáhá, pokud jste závislý jen na penzi. A ano, je to velmi dobré, moc dobré a jsou tu milí lidé,“ přikyvuje Maggie, obyvatelka čtvrti Marylebone.

Plýtvání se po Evropě snaží omezit třeba také mobilní aplikace Too Good To Go. Kromě planety na ní vydělají zákazníci, kteří mají levnější jídlo, i restaurace, protože prodají to, co by jinak vyhodily. „Aplikace nabízí jídlo od dvou do čtyř euro,“ říká její provozní ředitel Thomas Bjorn Momsen.

Mapa nabízí seznam restaurací a občerstvovacích zařízení, která by se kvůli normám musela potravin po zavírací době zbavit. Kvalita přitom zůstává stejná. „Byl jsem v jedné restauraci a všiml jsem si, kolik jídla k večeru zbylo. Zeptal jsem se číšníka: Co děláte se vším tím skvělým jídlem? A zjistil jsem, že ho prostě vyhazují,“ pokračuje Momsen.

Na prodeji vydělají všichni, Too Good To Go je ke stažení zdarma. Restauracím dodává obaly, stará se o marketing a zákaznický servis. Za služby si účtuje jedno euro, zbytek zůstává podnikům.

„My opravdu nefandíme vyhazování jídla. Právě o víkendech zbude hodně potravin, které by se měly spotřebovat. Proto nám Too Good To Go obrovsky pomáhá, aby se jídlo dostalo k lidem,“ pochvaluje si berlínský kavárník Paul Parzych.