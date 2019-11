Česku krize zdaleka nehrozí, jediný problém je nepříjemný růst cen bytů a domů, míní Mejstřík

„Krize ještě je daleko. Samozřejmě v tuto chvíli česká ekonomika žije z takzvané domácí spotřeby. Má ale poměrně velkou rezervu v tom, že jsme vypotřebovali spoustu evropských fondů, můžeme stavět tak, jak si mnozí představují. A pokud se nám budou uvolňovat pracovní síly z průmyslu, tak mohou s radostí přicházet právě do těch sektorů, které poptávají, jako je například právě stavebnictví, kde ubylo v minulých desetiletí nějakých 40 tisíc zaměstnanců. Takže já si myslím, že je tady ještě rezerva pro další růst a jde jenom o dobré načasování,“ míní Mejstřík.

Poukazuje na to, že pokud česká ekonomika roste rychleji než například evropská nebo americká a dosahuje 2,4 nebo 2,5 procenta, tak to je velmi slušný výsledek. „A pokud je to výsledek udržitelný, tak určitě to je lepší výsledek, než má řada jiných zemí. Když se podíváte jenom na jih Evropy, jako je Řecko, Itálie, tak to jsou země, které třeba 15, 20 let vůbec nerostly,“ upozorňuje.

Pravdou sice podle něho je, že česká ekonomika je silně navázaná na německou, která zpomalila, nicméně současně vykazuje německá ekonomika přebytek státního rozpočtu. „Pokud by byla ochotna přidat takzvaným fiskálním impulsem, tak si umím představit, že i německá ekonomika se zase daleko více rozjede,“ říká Mejstřík.

Komentoval také situaci ohledně obchodních válek, kde jsme podle něj svědky zajímavého jevu. „Sice se na jedné straně cosi ochlazuje, ale na straně druhé stačí pár tweetů pana prezidenta Trumpa o tom, že dojde k zásadnímu rozhodnutí a že on opustí některé ze svých hrozeb, a v tu chvíli se podíváte a burzy jsou navzdory ekonomickým výsledkům, které jsou nic moc, tak vysoko, jako ještě nebyly,“ upozorňuje.