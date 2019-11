Čísla z Německa naznačují začátek recese. Průmyslová výroba klesla více, než se čekalo

Německý průmysl se v poslední době potýká se zpomalováním růstu světové ekonomiky. K jeho potížím přispívá obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou a také přetrvávající nejistota kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. V srpnu ale výroba po zpřesnění dat vzrostla o 0,4 procenta, zatímco předběžné údaje hovořily o růstu o desetinu procentního bodu slabším.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.

Technická recese

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve druhém čtvrtletí snížil o 0,1 procenta po růstu o 0,4 procenta v prvním kvartálu. Pokud by HDP vykázal pokles i ve třetím čtvrtletí, znamenalo by to, že německá ekonomika vstoupila do technické recese. Ta se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.

Ekonom Jens-Oliver Niklasch z finanční společnosti Landesbank Baden-Württemberg poznamenal, že je nyní téměř jisté, že HDP ve třetím čtvrtletí opět mírně klesl.

„Zářijovým poklesem průmyslové výroby se nyní technická recese stává téměř oficiální,“ poznamenal ekonom Thomas Gitzel ze společnosti VP Bank. Německý statistický úřad zveřejní údaje o vývoji HDP za třetí čtvrtletí příští týden.