Česká ekonomika by se kvůli celním válkám do recese dostat neměla, říká člen rady ČNB

Česká ekonomika by se neměla dostat do recese, zpomalení růstu pod potenciál ekonomiky ovšem může nastat. Vyplývá to z aktuálního vyjádření člena bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba na debatě k brexitu a obchodním válkám. Ve druhém čtvrtletí česká ekonomika vzrostla o 2,8 procenta, což je podle Holuba blízko dlouhodobě udržitelného maximálního růstu tuzemské ekonomiky.