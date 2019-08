Papež: U all inclusive za devět tisíc letecky nečekejte starou whisky ani chardonnay. Zájezdy vybírejte pečlivě

I pro dovolenou v Česku lidé vyhledávají cestovní kanceláře. Co požadují? Cestovní kanceláře (CK) pro domácí cestovní ruch se předělaly na cestovní kanceláře se zážitkem, protože ubývá klasických pobytů, kdy si někdo koupil od CK týden dovolené v hotelu. Kanceláře se tomu musely přizpůsobit, musely najít nějakou přidanou hodnotu. Takže teď zastupují klienta v tom, že mu udělají balíček služeb. To, co si obvykle lidé připravují až na místě, cestovní kanceláře připraví za ně a nabízí různé pobyty s jógou, s wellness, s koly.

Kolik lidí už vycestovalo letos s cestovními kancelářemi? Do zahraničí odjely do této chvíle téměř dva miliony lidí. V domácím cestovním ruchu budeme mít statistiky až v září, protože tam hlavní sezona probíhá v červenci a srpnu.

Platí stále, že nejčastěji do zahraničí vycestují Češi na Slovensko? Čím to je způsobené, třeba i tím, že jim rozumíme? Slovensko je destinace na prvním až druhém místě, vždy se to trochu převaluje s Chorvatskem – to je stálice, která obsazuje to první místo velice často, ale už se na něj dotírá Slovensko, někdy ho předběhne. Je to dáno několika důvody. Je blízko, známe to tam, znají nás, mentálně jsme si blízcí, strava je blízká naší a cítíme se tam jako doma. A to je něco, co Čechy láká, v podstatě jet tam, kde bude bezproblémová dovolená, kde – když se něco semele – můžu se kdykoliv vrátit zpátky a kde mi rozumí.

Stejně tak je to v českých horách, byl jsem tento víkend v Harrachově, a ten byl úplně vyprodaný, všude po všech kopcích chodili lidé, nebo jezdili na horských kolech, či tam hráli golf. Lidé prostě hledají aktivitu. Zřejmě je to dáno tím, že spousta lidí dělá usedlé zaměstnání a potřebuje nějaký pohyb. A mění se i životní styl. Chceme být více zdraví, jinak jíst, lépe bydlet a více se hýbat.

Dříve jste uvedl, že nejčastěji chtějí Češi kolo, vodu a hory. Z jakého důvodu a kde to hledají? A spíše v Česku, nebo jezdí do Rakouska nebo na Slovensko? Máme to v sobě. Milujeme hory a vodu. A pokud to najdeme v jednom, tak jsme velmi spokojení. Proto lidé v poslední době hodně cestují do Rakouska. Údolí, která jsou zaplněná jezery, se Čechy jen hemží, a pro Rakušany jsme velmi silnou národností. Skoro šedesát procent jejich obsazenosti tvoří Češi.

Pokud byste mohl srovnat polovinu letní sezony loni a letos, je něčím specifická ta letošní?

Řekl bych, že je specifická tím, že se stále častěji prodávají kvalitnější záležitosti. Kvalitnější hotely, vyšší standard letecké dopravy. Tlak na kvalitu se zvyšuje. Je to dáno ekonomikou a tím, že lidé si chtějí na své dovolené více dovolit, kvalita začíná hrát prim. Nůžky se ale rozevírají. Je část komunity, která vždy půjde po ceně, protože prostě na to nemá, a to není žádná ostuda. Ale druhá část společnosti, které se daří, si chce dovolenou opravdu užít.

Můžete poradit, jak hledat v rámci nabídek last minute?

U last minute je velmi složité se zorientovat v tom, jakou ubytovací kapacitu si kupuji. Určitě bych si nekupoval nějako neznámou kapacitu tří hvězdiček. Chtěl bych vědět, do jakého hotelu jedu, abych se mohl podívat na internetu, co to je za hotel, jak má velké pokoje, chtěl bych vědět, co si kupuji, protože největší úskalí last minute nabídek u některých cestovních kanceláří je, že nevím, co si kupuji. A s tím je spojené zklamání. Určitě bych nenechával cestovní kanceláři volnost v rozhodování o tom, kam pojedu na dovolenou.

Proměňuje se zájem o last minute v průběhu let? Souvisí to s ekonomickým zázemím rodin, které raději plánují first minute, než aby to nechávaly na poslední chvíli? Ubývá zájem o last minute?

First moment vznikl tak před sedmi osmi lety a za tu dobu se velmi osvědčil. Letos v nich dosáhneme asi 40 procent prodejů. Ukázalo se, že to je velmi dobrý produkt pro všechny: jak pro hoteliéra, cestovní kancelář, tak i klienta. Last minute zájezdů tím pádem hodně ubylo. Využívají je především lidé, kterým zbude čas a najednou si řeknou, že chtějí někam jet a je jim jedno kam, jen mají nějakou hranici. A pak lidé, kteří čekají, že na konci dostanou opravdu nízkou cenu.

Dívala jsem se na některé last minute zájezdy, které stojí až o padesát procent méně. Opravdu to tak je?

Já bych procentům věřil asi tak, jako když si jdete koupit něco do obchodu s textilem. Procenta jsou slevy, ale slevy z čeho? Nedal bych na slevy tohoto typu, porovnal bych vždy finální cenu s cenami na trhu a s obsahem. Protože cena často nemusí znamenat vítězství, protože v ní nemusí být věci, které si pak musíte na konci koupit. Dal bych si na stůl nabídky a srovnal bych si je podle obsahu. Na procenta bych nedával.