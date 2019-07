Co dělat, abyste se domohli svých práv či odškodnění od aerolinek? S novou aplikací to cestující zjistí přímo na letišti

ZPOŽDĚNÝ LET:

Kompenzaci je letecká společnost povinna vyplácet, pokud byl let opožděn o více než 3 hodiny. Výše odškodnění se stanovuje podle délky letu (250 eur u letů do 1500 km, 400 eur u letů v rámci EU, Norska, Islandu a Švýcarska mezi 1500–3500 km, 600 eur u letů delších než 3500 km).

O náhradu škody lze požádat až 3 roky zpětně. Odškodnění náleží cestujícímu, který se letu zúčastnil, nikoliv tomu, kdo letenku platil. Kompenzace má cestujícímu vynahradit potíže a ztrátu času, které mu zpoždění způsobilo.

Výše odškodnění je daná pevně a vždy se uvádí za jednu osobu. Cena, za kterou jste letenku pořídili, nehraje žádnou roli. Takže například čtyřčlenná rodina na cestách si tak v případě zpoždění vynásobí následující částky čtyřmi.