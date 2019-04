Smartwings omezí v létě provoz. Mohou za to potíže Boeingu s letadly 737 MAX

Smartwings nabídne zákazníkům letů, kterých se dotknou úpravy provozu, přeměnu rezervace na jiné spoje. Klienti, jejichž let bude zrušen a nevyužijí jiné rezervace, dostanou peníze za zakoupené letenky zpět.

„Tato situace, do které se letecké společnosti a naši klienti dostali, nás velice mrzí, o to víc, že jsme ji nezavinili. Děláme maximum pro minimalizaci dopadů, které uzemnění letadel Boeing 737 MAX 8 má na náš letový provoz a cestovní plány našich cestujících, a také pro to, abychom zabránili dalším případným škodám,“ uvedl generální ředitel Smartwings Roman Vik.

Smartwings dosud odstavená letadla nahrazoval dalšími letouny ze své flotily. Komplikace v provozu dopravce řešil zejména častými přelety, což znamenalo náklady v řádech několika milionů korun denně. Společnost je bude zřejmě vymáhat po americkém výrobci letadel.