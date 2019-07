Vláda chce opět zrušit superhrubou mzdu. Ta už přežila několik vlád

„Máme to ve vládním prohlášení a jsem připravena to dát určitě na koaliční radu, udělám to někdy během léta, teď musím dokončit rozpočet. Pokud bychom se na tom dohodli, tak nejdřív by to bylo od roku 2021,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (nestr. za ANO).

Zdrženliví vůči návrhu jsou ale vládní sociální demokraté a také komunisté. Obě levicové strany se obávají, že by pak stát neměl dost peněz na jiné priority – třeba na vyšší penze nebo učitelské platy.

Každopádně podle plánu ministerstva financí by od roku 2021 měly klesnout daně více než čtyřem milionům zaměstnanců, například pracovníkům ve výrobních podnicích, policistům, hasičům, státním úředníkům, nemocničním lékařům nebo učitelům. „Máme ve vládním prohlášení, že bychom zrušili superhrubou mzdu, to efektivní zdanění 20,1 procenta dali na 19,“ uvedla ministryně financí.