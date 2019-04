Obchod s Čínou v uplynulých letech rychle rostl. A s ním i záporné saldo Česka

Čína je pro Česko čtvrtým největším obchodním partnerem a druhým největším dovozcem (od roku 2006). Pro Česko je Čína 18. největším exportním trhem.

Hlavní postavení v českém vývozu do Číny dlouhodobě zaujímají stroje a dopravní prostředky, které tvoří více než polovinu přímého exportu, píše BusinessInfo.cz, portál státní agentury CzechTrade. Dále se do Číny vyváží průmyslové a spotřební zboží, zejména součásti motorových vozidel, čerpadla, rozvaděče, telefonní přístroje, obvody, hračky, kočárky či pneumatiky.

Masivní schodek v obchodu s Čínou

Vývoz z Česka do Číny sice v posledních šesti letech rostl (z 37,6 miliard v roce 2013 na loňských 56, 1 miliard), ale oproti toku v opačném směru byl výrazně menší. Navíc loni lehce klesl.

Dovoz za toto období stále rostl - s výjimkou roku 2016 - a to ve velkém. V roce 2013 představoval 303,4 miliard, loni však již 569 miliard.

Značné saldo obchodu - loni zhruba 513 miliard korun - v neprospěch Česka je tak setrvalým jevem obchodních vztahů s Čínskou lidovou republikou (ČLR). „Faktem je, že velká část českého zboží se do ČLR dostává přes další země formou reexportů, stejně tak se čínské zboží do Česka reexportuje přes cca 75 zemí,“ uvedl BusinessInfo.cz.

Investice Číňanů v Česku

Největším čínským investorem v Česku je skupina China Energy Finance Corporation (CEFC) Europe, která v tuzemsku spravuje aktiva ve výši přes 1,5 miliardy eur (39 miliard korun). CEFC si před několika lety vybrala Českou republiku jako sídlo svých evropských aktivit, v Česku zároveň koupila podíly v několika firmách.

Získala například téměř stoprocentní podíl ve fotbalovém klubu SK Slavia Praha, stoprocentní podíl ve stadionu v Edenu, stoprocentní podíl ve strojírenském a metalurgickém podniku Žďas Žďár nad Sázavou nebo podíly v cestovní kanceláři Canaria Travel a společnosti Lapasan, která ovládá pivovarskou skupinu Pivovary Lobkowicz Group.

Původně soukromá skupina CEFC loni však kvůli vysokému zadlužení upadla do problémů. Zakladatel firmy Jie Ťien-ming skončil ve vězení. Po překotném vývoji na jaře 2018 výkon akcionářských práv nad CEFC Europe převzala CITIC Group, která je státní firmou a letos koncem března CITIC Group dokončil akvizici 100 procent ve společnosti CEFC Europe.

Jak to vidí prezident Zeman

Prezident Miloš Zeman se v nedávném rozhovoru pro čínskou státní televizi CCTV vyjádřil, že je spokojen například s tím, že mezi oběma zeměmi fungují čtyři letecká spojení a páté bude brzy zahájeno. „Česko se může stát něčím jako leteckým hubem pro Čínu v Evropě. Co se týče spolupráce s čínským bankovním sektorem, a tím nemyslím jen Bank of China, ale také další čínské banky, mohli bychom se stát i čínským 'bankovním hubem' v Evropě,“ dodal prezident podle přepisu rozhovoru pro CCTV zveřejněném na stránkách Pražského hradu.

Naopak pokud jde o čínské investice v Česku, Zeman uvedl, že zůstávají „stále velmi, velmi nízké“. „A to mne pochopitelně mrzí. Nejsou mi přitom jasné konkrétní důvody,“ dodal Zeman. Chystá se proto setkat s generálním ředitelem skupiny CITIC Group (která loni ovládla problémovou CEFC Europe), od níž čeká zvyšování investic.

Také premiér Andrej Babiš (ANO) na dubnovém summitu 16 zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy a Číny ocenil počet přímých leteckých linek do Číny. Vyjádřil se i k obchodní bilanci s Čínou.

„To saldo mě rozčiluje. Rád pomůžu, ale musí to být konkrétní. Musíte konkrétně vědět, co byste tam prodali,“ řekl českým podnikatelům předseda vlády. „Já nevím, jak to tam funguje, v té Číně. Všichni tam chodí jak na klavír. To jsou masy delegací, znovu a znovu, a já se vždycky ptám: Co z toho vypadlo? Co jste tam prodali?“ dodal.