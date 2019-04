Babiš navrhl, aby Číňané stavěli D3. Pak zpochybnil smysl podnikatelských delegací do Číny

„Určitě bychom byli rádi, kdyby čínské firmy u nás participovaly na nějakém PPP projektu. Že by si například vzaly dálnici Praha–Tábor,“ řekl Babiš na setkání s podnikateli. PPP projekty jsou takové, na kterých se společně podílí soukromý i veřejný sektor.

Premiér doufá, že se obchodní vztahy s Čínou ještě zdynamizují po návštěvě českého prezidenta Miloše Zemana v Pekingu, která je plánovaná na konec dubna. Vzájemnou obchodní výměnu označil termínem „žádná sláva“.

Čína mezi lety 2017 a 2018 zvýšila prodeje do České republiky o šest miliard dolarů, kdežto české vývozy stouply jenom o 160 milionů dolarů, citoval Babiš statistiky. „To saldo mě rozčiluje. Rád pomůžu, ale musí to být konkrétní. Musíte konkrétně vědět, co byste tam prodali,“ zopakoval českým podnikatelům a pokračoval: „Já nevím, jak to funguje v Číně. Všichni tam chodí jak na klavír. To jsou masy delegací, znovu a znovu, a já se vždycky ptám: Co z toho vypadlo? Co jste tam prodali?“

Doplnil, že až nastoupí do funkce nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, rád by s ním téma agentur na podporu exportu probral a našel nějaké řešení. Vyzval podnikatele, ať státu dodávají informace z terénu.

Nejednotná podpora

Premiér dále kritizoval roztříštěnost v podpoře českého exportu. „Jde o to, aby zastupování bylo na jednom místě. Ať se spojí CzechTrade s CzechInvestem, ta doba se změnila. Teď tam zase vymysleli Tým Česko. Co to je?“ Vadí mu také souboj na tomto poli mezi ministerstvy zahraničí, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj.

Babišova slova potvrdil i jeden z účastníků podnikatelské mise Georgi Bidenko z malé české rodinné společnosti Environment Commerce CZ. „Vzhledem k množství agentur nebylo jasné, na koho se obrátit,“ uvedl s tím, že si raději sám našel čínskou firmu a obchod dojednal s pomocí čínské ambasády. Vše se mu podařilo do půl roku a v pátek bude v Dubrovníku podepisovat s čínskou stranou kontrakt na výstavbu dvou čistíren odpadních vod v celkové hodnotě 220 milionů jüanů (téměř 743 milionů korun). Projekt by měl být hotový do roka, řekl Bidenko.