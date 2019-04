Nedostatek deště a vyšší teploty opět posilují sucho. Šance na dramatické zlepšení je malá, říká expert

Dopady na vegetaci ještě nejsou citelné, protože zatím všechno nevyrostlo. „Někteří zemědělci na jižní Moravě už však dopady hlásí a v Poohří je hlásí již od podzimu, protože tam voda chybí dlouhodobě,“ řekl Trnka.

Zemědělští zpravodajové projektu hlásí již z většiny okresů, že se kvůli suchu výnosy sníží. Ve více než 20 okresech předpokládají výnos nižší o deset až 30 procent, v okresech Louny, Most a Prostějov hlásí extrémní poškození porostů a snížení výnosu o více než 40 procent.

„Musím říct, že ta situace není úplně dobrá. Začal foukat i vítr, vysušuje to půdu ještě více,“ řekl v reakci předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha. Podle něj v poslední době nespadla prakticky žádná vláha. „Co to ale přinese, zatím nedokážeme říci,“ dodal. Ozimy podle něj zatím vypadají relativně dobře. „Členové zatím neříkali, že by na tom ozimy byly špatně. Přes zimu nějaká vláha byla,“ dodal Pýcha. Podle něj tak bude záležet na dalším vývoji počasí.

Průměrné srážky by k dramatickému zlepšení nepomohly

Pokud brzy nezaprší, tak se podle Trnky může situace rychle obrátit i tam, kde je ještě dobrá. „V povrchové vrstvě je vody málo, takže pokud rostliny seté na jaře vzešly, může problém přijít velmi rychle. A pokud by nevzešly, tak může přijít při intenzivnějších srážkách další problém, kterým je vodní eroze,“ upozornil Trnka.

Přestože předpovědní modely nevidí dále než za týdenní horizont a nelze tedy říct, jak bude vypadat počasí koncem dubna a v květnu, je již teď zřejmé, že zemědělci se musejí vysokému riziku sucha přizpůsobit. „Musejí s vodou hospodařit co nejúsporněji, musejí přizpůsobit agrotechnické činnosti,“ řekl Trnka. Což znamená i to, že by měli omezit hnojení.