Ani sníh nedoplnil podzemní vody. Na třetině území Česka stále trvá silné sucho

Další účastník čtvrteční diskuse Institutu pro politiku a společnost biolog David Storch současné počasí charakterizoval jako období extrémů. Stát by podle něj měl při provádění opatření proti suchu počítat s možností, že se současné počasí může za několik let otočit do opačného extrému, kdy naopak bude vody přebytek a budou hrozit povodně.

Pro letošní rok jsou na projekty spojené s řešením sucha vyčleněny další dvě miliardy, v roce 2020 by měla být částka podobná.