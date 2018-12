Jak zmírnit dopady klimatické změny v Česku? Pomoci může pestrá krajina

Adaptační opatření v Česku reagují na nejzávažnější dopady klimatické změny. „Je to zejména problematika vody, buďto bude vody nedostatek, to jsou sucha, nebo bude vody nadbytek, to jsou přívalové deště a povodně. Dále se to týká extrémních projevů, jako je vítr, jako je námraza. A rovněž se to týká požárů,“ shrnuje Josef Novák z neziskové organizace CI2.

„Musíme učinit mnoho opatření, abychom zpomalili odtok z naší republiky, která se nachází uprostřed Evropy a jediným zdrojem vody jsou srážky. Ať už sněhové, nebo dešťové. Žádná voda od sousedů k nám nepřitéká. A ta opatření se musí navzájem doplňovat,“ zdůrazňuje hydrolog Bohumír Jánský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Obrovský potenciál z hlediska zadržování dešťové vody vidí zejména v zemědělské půdě. „Podle celé řady projektů se ukazuje, že se do ní vejde mnohem více vody než do všech českých přehradních nádrží. Třeba v českém povodí Labe to vypadá na minimálně trojnásobný objem vody, které by mohla zemědělská půda zadržet, bude-li dobře obhospodařována,“ dodává Jánský.