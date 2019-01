Sucho zatím neporazil ani sníh. Dost vody je v Česku jenom těsně pod povrchem

Letošní zima, srážkově nadprůměrný prosinec i začátek ledna tak dosud vedle svrchních vrstev půdy živila hlavně přehrady. Již zmiňovaný Orlík je naplněný z 88 procent, Lipno z devětaosmdesáti a jihomoravské Nové Mlýny a přehrada Vranov z dvaadevadesáti, respektive sedmasedmdesáti procent. Právě tam byl přitom ještě v říjnu patrný výrazný deficit. Novomlýnská nádrž dosahovala poloviny svého objemu, Vranov šestačtyřiceti procent.

Podle meteorologa Žáka ale ani tyto údaje nejsou spásné. „Vody v řekách výrazně přibylo, to ale neznamená, že by na větsině toků teklo více než sto procent obvyklého lednového normálu. Jsme spíše pod normálem, nejčastěji mezi padesáti a devadesáti procenty,“ upozorňuje.

Jaká bude druhá půle zimy

Že současné vydatné sněžení na nasycení krajiny vodou nestačí, pak potvrzuje i opětovný pohled na mapu republiky. Necelé tři čtvrtiny republiky jsou sice svlažené, sucho ale i dnes stále zůstává v oblastech mezi Prahou a Ústím nad Labem, v částech Ostravska a na některých místech jižní Moravy.

Loňský rok byl podle údajů z pražského Klementina nejteplejší od roku 1775, kdy tam začali teploty soustavně měřit; průměrná teplota dosáhla 12,8 stupně, což je o 3,2 stupně více než průměr za roky 1775 a 2014, tedy za více než dvě století.

Odpověď na otázku, zda letošní zima svede suché důsledky horkého roku zažehnat, tak v tuto chvíli zní: Dosud se jí to nepovedlo. A jestli se jí to povede, jasné není. „Situace v horských oblastech je poměrně dobrá, horší je v oblastech pod pět set metrů, kde sněhu není zdaleka tolik, aby se to na hladinách spodních vod výrazně projevilo,“ uvádí Žák. „Je otázka, jaká bude druhá polovina zimy.“