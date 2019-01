Silnice na Boží Dar je uzavřena, kalamitní stav tam trvá. Bez proudu je 15 tisíc domácností

Pondělí sebralo elektřinu 15 tisícům domácností

Padající stromy komplikovaly dodávky elektrického proudu už o víkendu. V některých částech země bylo v neděli bez energie až 18 tisíc odběrných míst. To se energetikům podařilo zmírnit, v noci to bylo ještě zhruba 3000 domácností.

V pondělí ráno ale komplikací znovu přibylo, vítr shazoval další stromy a větve na vedení. „Při nedělní oblevě mrholilo do napadaného sněhu, který ztěžkl, a co se udrželo, teď shodil vítr,“ popsala příčiny pádů stromů mluvčí energetické skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Energetici se tak vraceli v noci stále do stejných lokalit, především v Libereckém, Karlovarském a Královéhradeckém kraji a nově také v Ústeckém a Plzeňském kraji. Šlo hlavně o horské oblasti. „Je to mravenčí práce. Věříme, že se počasí během dne umoudří, že popadalo to, co mělo popadat, a že většinu poruch opravíme během dnešního dne,“ uvedla mluvčí ČEZu. Nejklidněji je na Moravě, kde nejsou téměř žádné poruchy.