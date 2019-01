V příštím týdnu se oteplí, pod nulu spadnou teploty začátkem února, předpovídají meteorologové

„Předpokládáme, že období od 14. ledna do 10. února 2019 bude teplotně průměrné,“ oznámili meteorologové. Příští týden se budou teploty přes den pohybovat nejčastěji mezi minus jedním až plus čtyřmi stupni Celsia. V noci budou klesat většinou na plus jeden až minus čtyři stupně.