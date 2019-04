Miliardy z privatizačního účtu pomohly vylepšit rozpočet. Opozice chce vidět kroky proti vysokému schodku

Pilný kritizoval různé populační kroky, které jsou podle něho drahé a ještě se nedostane na ty, kteří to potřebují. Uvítal by proto například zrušení slev na jízdném pro studenty a důchodce, zavedené v loňském roce. Osobně se nebojí o dodržení stanoveného maximálního schodku 40 miliard korun pro letošní rok, ale potíže vidí v příštím roce. I v něm se počítá se stejně vysokým deficitem a to bude podle něj těžké splnit.

Všichni tři bývalí ministři se shodli, že cestou není ani varianta plošného (10 %) škrtání počtů státních úředníků, o které mluví například současná ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Podle Pilného nejde o to stát zlevnit, ale zefektivnit. Nedovede si ani představit, jak by se to uskutečňovalo už vzhledem k tomu, že by mohlo jít až o 30 tisíc lidí. Mertlík by doporučoval udělat do dvou let hloubkový audit výdajů rozpočtu. Podívat se na agendu státu a její naplňování.

Fischer zdůraznil, že vláda nevyužila minulou dobu, kdy bylo možné šetřit a poslouchat hlasy prognóz. Politika drastického brzdění nyní už nikam nepovede, naopak může být problémem. Podle něj navíc byla každá vláda - v uplulých třiceti letech - chronicky postižena krátkodobým viděním světa.