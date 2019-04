Stát musí šetřit, říká 84 procent Čechů. Podporují hlavně propouštění úředníků

Deficit státního rozpočtu za leden a únor byl vyšší, než se očekávalo. Tři čtvrtiny obyvatel se přiklánějí k názoru, že by proto vláda měla hledat úspory. Spolu s lidmi, kteří by kromě úspor hledali i nové příjmy, jich je dokonce 84 procent. Naprostá většina lidí je pro snížení počtu státních úředníků, někteří jsou také proti zvýšení rodičovského příspěvku nebo pro zrušení slev na jízdném. Část lidí podporuje i růst příjmů rozpočtu, nejčastěji zvýšením daně na alkohol a tabákové výrobky. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi.