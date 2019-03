Ministr Plaga: Poslanci z toho udělali bramboračku, učitelé budou brát 45 tisíc na konci přespříštího roku

„Ve sněmovně – a připojila se k tomu i část poslanců koaličního partnera – byl výkřik: přidejme mimo tento plán na 130 procent průměru už v roce 2020. Na rovinu říkám, že to znamená 25 miliard korun meziročního nárůstu, které teď v rozpočtové strategii na celé volební období není,“ připustil Plaga.

Vláda podle něj ve zvyšování platů učitelů hodlá pokračovat v nastaveném plánu. „V roce 2018 jsme do rozpočtu dolili přes jednu miliardu, abychom to vyrovnali, a růst je 11 procent,“ vypočítal. V posledních letech průměrné platy pedagogů rychle rostou. Zatímco v roce 2016 pobírali 29 500 korun, letos už to má být 39 tisíc.