Schodek rozpočtu ke konci března klesl na 9,2 miliardy korun

Rozpočet očištěný o peníze z EU by tak ke konci března skončil podle ministerstva se schodkem 6,3 miliardy korun. Ve stejném období roku 2018 by takto očištěný výsledek představoval schodek 5,3 miliardy. Negativně na meziroční srovnání působí podle ministerstva také vyšší výdaje rozpočtu na důchody a další sociální dávky, na platy učitelů, odvody do rozpočtu EU a vyšší kapitálové výdaje.

Březnový deficit je nejhorší výsledek od roku 2012, řekl analytik Raiffeisenbank František Táborský. Nicméně ve srovnání s předchozími měsíci rozpočet schodek umazává, dodal. Nadále proti ostatním daním zaostává výběr daně z příjmu právnických osob. Projevuje se tak podle něj dlouhodobý pokles marží způsobený vyššími mzdovými náklady, silnější korunou a vyššími úrokovými sazbami, které snižují zisky firem. Na výdajové straně je patrný meziroční nárůst investic o téměř 40 procent, dodal.