Ministerstva řeší platby za státní pojištěnce od roku 2021. A kde na ně vláda vezme

Dohoda o tom, jak by měl výpočet vypadat, zatím mezi ministerstvem financí a zdravotnictví není. Podle premiéra je jasné jen to, že končí úvaha o zrušení plateb za státní pojištěnce a nahrazení jiným modelem.

„To byla interní analýza ministerstva financí a v té už nepokračujeme. Není to teď téma, budeme hledat další peníze a je to otázka dohody, jak se domluví pan Vojtěch s paní Schillerovou,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Platba státu za děti, důchodce a nebo třeba nezaměstnané každý rok roste. Zatímco v roce 2015 poslal stát pojišťovnám 60 miliard, letos to má být podle plánu o 13 miliard víc.

Na nízké procento výdajů do zdravotnictví upozorňuje i zpráva OECD. V příštím roce by platby za děti a důchodce měly vzrůst o tři a půl miliardy. Jak to bude dál, zatím jasné není.