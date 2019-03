Nepřijatelné a nebezpečné, kritizují návrh daňových změn Kalousek i Vostrá. Je to polotovar, hájí ho Volný z ANO

Současný stav označuje za nesystémový. „Protože když dojdou pojišťovnám peníze, chtějí po státu zvýšení plateb za státní pojištěnce. Pokud by se povedlo snížit daň z příjmu na 15 procent a zaměstnanci by na tom ještě vydělali, tak je to velice správný krok správným směrem, aby se přestalo zamlžovat, kam jaké daně jdou,“ míní Volný.

Podle plánu premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by se daň z příjmu ze současných fakticky 20,1 procenta měla snížit na 15 procent. Naopak zdravotní pojištění by se zvýšilo ze 4,5 na 8,2 procenta, aby pokrylo stomiliardový výpadek. Lidé by si tak reálně polepšili jen o několik stokorun měsíčně.

Předsedkyně sněmovního rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM) ale návrh zcela odmítá. „Pokud to vůbec přijde do sněmovny – zatím je to ve stádiu zrodu a nikde nebylo zveřejněno, jak to má fungovat – tak já mohu říct zcela stoprocentně, že tento záměr my nebudeme podporovat,“ tvrdí.

Součástí změn má být zrušení plateb za státní pojištěnce . Zdravotnictví by tak přišlo o garantovaný každoroční příjem – letos jde o 73 miliard, v roce 2021 by to bylo zhruba 78 miliard korun.

Volný: Neříkáme, že to bude. Je to návrh

Volný uznává, že návrh ještě není do detailů promyšlený. „Je to velice syrové. Je to ve stádiu dohodovacího řízení mezi ministerstvem financí a zdravotnictví, určitě o tom bude diskuse na vládě. Neříkáme, že to bude, ale že chceme tento směr prověřit.“

„Nevíme, o co jde. Ministerstvo financí to připravuje, konzultuje to s ministerstvem zdravotnictví. Neříkejme, že něco potajmu peče. Připravuje určitou variantu, která by mohla zprůhlednit a zjednodušit daňový systém. Věcně vím (o co jde), ale neznám čísla, neznám, co se dohodne mezi ministerstvy, to je přece v běhu. A ani by nebylo dobře, kdyby se to teď ventilovalo, než bude jasná struktura toho, co se bude dál projednávat. Vždyť tady máme nějaký polotovar,“ hájí návrh.