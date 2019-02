Plán velké daňové reformy zahrnuje menší daně, ale vyšší zdravotní pojištění

O největší reformě daní za uplynulé čtvrtstoletí uvažují ministerstva financí a zdravotnictví. V rozhovoru pro ČT to řekl šéf zdravotnického resortu Adam Vojtěch (za ANO). Se zrušením superhrubé mzdy by se lidem výrazně snížily daně, ale zvedlo by se zdravotní pojištění. Zároveň s tím by stát přestal platit za své pojištěnce, tedy děti, důchodce či nezaměstnané. Zdravotnickým expertům se záměr moc nezamlouvá.