Vláda se dívá na výstavbu nových reaktorů přes růžové brýle, říká odborník na energetiku Sedlák

Nizozemská železnice bude elektřinu pro provoz vlaků nakupovat z nově postavených větrných elektráren

Ano, odklon od spalování uhlí je stále více dominující trend ve světové energetice. Nejde jen o Německo. Ostatně lidstvu nic jiného nezbývá. Pokud by pokračovalo dál v současném tempu spalování fosilních paliv, předpokládají vědci z Mezinárodního klimatického panelu při OSN, že by se teplota Země zvýšila až o 4 °C do konce tohoto století. To by mělo pro naši civilizaci fatální dopady.

Které státy tedy už přijaly konkrétní závazek skoncovat s uhlím?

Mezi další státy, které se rozhodly postupně zbavit uhlí, patří například Nizozemsko. To chce odstoupit od jeho spalování do roku 2030 a již v roce 2024 uzavře své nejstarší uhelné elektrárny. Nizozemci se v posledních letech pustili do rozvoje obnovitelných zdrojů. Loni patřil tamní solární trh k jednomu z nejrychleji rostoucích v Evropě. Symbolem odchodu od fosilních paliv je pak například nizozemská železnice, která se zavázala, že bude elektřinu pro provoz vlaků nakupovat z nově postavených větrných elektráren.

Dánsko pak chce svou energetiku dekarbonizovat (zbavit závislosti na uhlíku – pozn. red.) také k roku 2030, do poloviny století by pak rádo přebudovalo celou svou ekonomiku na nezávislou na spalování fosilních paliv. Ještě rychlejší cíle na zbavení se uhlí mají Irsko a Itálie, ve kterých platí shodný cíl k roku 2025. Před koncem loňského roku se k odchodu od uhlí zavázala také Kanada, zde platí opět referenční rok 2030.

Také v USA klesá podíl uhelné energetiky, a to bez ohledu na oficiální politiku prezidenta Donalda Trumpa, který se snaží fosilní průmysl zachránit. Loni klesl podíl elektřiny vyrobené z uhlí na rekordní minimum. Jen v roce 2018 bylo odstaveno 11 gigawattů uhelných elektráren především z ekonomických důvodů.