Výše spropitného roste

Výše spropitného podle pokladních systémů roste. Důvodem je větší obliba bezhotovostních plateb a také možnost vybrat si na terminálu konkrétní procento tuzéru. Tuzemské stravovací podniky vyberou na spropitném dvanáct až patnáct miliard korun za rok, vyplývá z odhadu Hospodářské komory. Chybí ale zákon, který by stanovoval, jak s ním zacházet. U obědů je spropitné zhruba o třetinu vyšší než při večeřích. V restauracích teď lidé v poledne nechají v průměru kolem tří set korun, večer přes pět set.
